Empoli-Inter, super attesa per la capolista: gran dato sui biglietti

Domani alle 12.30 Empoli-Inter sarà l’ultima contro prima, ma in ogni caso in Toscana l’entusiasmo è alto per l’arrivo della capolista. La società di casa comunica il dato sui biglietti.

TUTTO PIENO – “Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domani, domenica 24 settembre 2023, alle ore 12.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena.

La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di domani e non sarà possibile acquistare biglietti per la gara.

Empoli Football Club consiglia vivamente di arrivare (l’apertura dei cancelli avverrà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 10.30) al Carlo Castellani – Computer Gross Arena con largo anticipo per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso e favorire l’accesso degli sportivi all’interno dello stadio. Si ricorda che vista la concomitanza della Fiera con l’incontro di calcio non sarà possibile per i tifosi locali parcheggiare nello spiazzo sterrato prospiciente al parco di Serravalle. Si consiglia per questo, ove possibile, di recarsi allo stadio a piedi o in bicicletta o, qualora si scelga di usufruire dell’auto, di parcheggiare presso il parcheggio vicino al centro commerciale Coop-Decathlon di Pontorme.

I tifosi ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est, con possibilità di parcheggio nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini. Per il deflusso dei tifosi ospiti i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in superstrada sarà come all’arrivo, quella di Empoli Est”.

Fonte: empolifc.com