Empoli-Inter, spazio per Handanovic! Attesi diversi cambi – Sky

Empoli-Inter è in programma domani. In porta, secondo Sky Sport, potrebbe trovare spazio Handanovic. Di seguito le possibili scelte secondo Inzaghi

SCELTE – Empoli-Inter andrà in scena domani alle 12:30. I nerazzurri devono riprendere la marcia in Serie A, dove sono reduci da appena 1 punto in 5 partite. Al “Castellani” secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport, sono attesi diversi cambi rispetto all’undici che ha pareggiato col Benfica. In porta possibile chance per Handanovic,, che potrebbe far rifiatare Onana. In difesa D’Ambrosio, De Vrij ed Acerbi. A centrocampo Bellanova favorito su Dumfries, Gagliardini (in ballottaggio con Barella), Brozovic e Calhanoglu in mezzo e Gosens, avanti su Dimarco, a sinistra. In attacco pronta la coppia Lukaku-Correa.