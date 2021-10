Empoli-Inter, ripartire per non fermarsi più: la classifica non aspetta

Empoli-Inter si giocherà alle ore 20.45. Il secondo turno infrasettimanale di Serie A è uno snodo fondamentale per il campionato dei nerazzurri, che hanno abbondantemente finito i bonus sui passi falsi.

CORSA DA RIPRENDERE – Empoli-Inter non lascia spazio ai giri di parole: c’è solo un risultato. L’amaro pareggio contro la Juventus, al di là di come è arrivato, porta in dote l’ennesimo spreco di questo inizio di stagione. Un errore pagato a caro prezzo soprattutto in classifica, dove il Milan (non certo la squadra più sfortunata delle prime dieci giornate…) ha già vinto ieri col Torino portandosi a +10. L’obiettivo è rimanere in scia fino al derby, per poi accorciare, ma per farlo bisogna superare l’Empoli. Squadra tutt’altro che facile da battere, come dimostra proprio la Juventus. Per l’Inter una gara ostica, ma che non deve essere sbagliata per nessun motivo al mondo: il distacco è già elevato pur non avendo fatto male. E questo turno infrasettimanale diventa già decisivo.

QUALCHE CAMBIO – Per Empoli-Inter ci saranno alcune novità di formazione. Una in panchina: Simone Inzaghi, espulso domenica, è squalificato e al suo posto va il vice Massimiliano Farris. In campo, invece, possibile turno di riposo per Edin Dzeko, in vista poi di una settimana cruciale. Chi può tornare titolare è Denzel Dumfries, dopo l’ingenuo rigore di domenica, anche per provare a riscattarsi subito (non una cattiva idea). Poi da valutare altre modifiche, fra cui l’ex Federico Dimarco. A proposito di chi ha vestito anche l’altra maglia c’è Andrea Pinamonti, sicuro titolare per Aurelio Andreazzoli nell’Empoli reduce da quattro gol contro la Salernitana sabato (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Empoli-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).