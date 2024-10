Empoli-Inter, la ripartenza da -7 dopo il grande spreco

Empoli-Inter vale per l’unico turno infrasettimanale di questa Serie A. Alle 18.30 al Castellani si riparte dopo la delusione per quello che poteva essere e non è stato contro la Juventus.

RIMPIANTO DA SUPERARE – Empoli-Inter si apre con un dato eloquente: -7 in classifica. È il divario fra la squadra di Simone Inzaghi e il Napoli di chi l’ha preceduto sulla panchina nerazzurra, ossia Antonio Conte tornato ieri per la prima volta al Meazza dopo il trionfo nel 2021 e capace di vincere 0-2 contro il Milan. Un distacco che inizia già a farsi pesante, a undici giorni dallo scontro diretto. E che è figlio anche di quanto avvenuto domenica, coi due gol di vantaggio sprecati contro la Juventus per un pirotecnico (e non certo qualitativamente eccelso) 4-4. L’Inter ora deve dimostrare di aver semplicemente steccato una partita, non di essere in difficoltà. E per farlo l’unica maniera è vincere, per mettere a tacere le critiche e ritrovare più serenità.

Empoli-Inter: l’ora per qualche novità?

I NUOVI CHE AVANZANO – Josep Martinez, Mehdi Taremi, forse addirittura qualche minuto per Tomas Palacios. Sono tre certo non titolari che in Empoli-Inter potrebbero avere spazio. Il portiere spagnolo e il difensore argentino di minuti ne hanno zero, l’attaccante è la prima alternativa al duo titolare (con Lautaro Martinez finora molto deludente, anche come atteggiamento domenica). Non potrà essere una rivoluzione, perché mercoledì scorso a Berna non ha pagato, ma qualche novità sì. Con l’Empoli che di contro deve rinunciare al prestito Sebastiano Esposito, che negli scorsi giorni si è procurato un infortunio muscolare e probabilmente potrà tornare in campo solo fra un mese. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Empoli-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.