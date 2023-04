Empoli-Inter, probabili formazioni 31ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Empoli-Inter è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 12:30 si affronteranno presso lo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli (FI) per la partita della 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. La vittoria manca da troppo tempo per sottovalutare il lunch match odierno, Inzaghi lo sa ma non esclude clamorose sorprese tra i titolari. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Inter in Serie A

EMPOLI (4-3-1-2): 1 Perisan; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 21 Fazzini, 18 Marin, 25 Bandinelli ©; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 91 Piccoli.

A disposizione: 22 Ujkani, 40 Stubljar; 3 Cacace, 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 8 Henderson, 9 M. Satriano, 14 Pjaca, 20 Degli Innocenti, 23 Destro, 26 Tonelli, 28 Cambiaghi, 30 Stojanovic, 32 Haas, 55 E. Vignato.

Allenatore: Paolo Zanetti

Diffidati: Fazzini e Satriano.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 13 Vicario; 6 De Winter, 11 Akpa Akpro.

Altri giocatori: 31 Fantoni, 37 Seghetti; 36 Guarino, 38 Indragoli, 87 Nabian.

Ultime notizie e ballottaggi: Un dubbio in ogni reparto per Zanetti, che spera di recuperare Ismajli in difesa, altrimenti è pronto Walukiewicz. Henderson si candida per una maglia da titolare ma Marin è ancora favorito davanti alla difesa. In attacco gli ex Satriano (in prestito, ndr) e Destro contendono la maglia a Piccoli, che in realtà è insidiato soprattutto da Cambiaghi, in risalita.

Empoli-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, Dumfries (e Mkhitaryan).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 22 Mkhitaryan, 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Si preannuncia turnover totale (ma sarà vero?) in casa Inter, che mercoledì a San Siro ospiterà la Juventus per l’accesso in Finale di Coppa Italia. Inzaghi rilancia Handanovic (squalificato in coppa, ndr) in porta. In difesa de Vrij proverà a stringere i denti, altrimenti Bastoni non potrà rifiatare. A centrocampo possibile chance per Bellanova e Gagliardini al posto di Dumfries e Barella. Ballottaggio tra l’ex Asllani e Brozovic, che è in cerca di minuti. In attacco spazio a Lukaku, anche se la squalifica tolta forse può cambiare le carte in tavola.

