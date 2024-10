Empoli-Inter, le probabili formazioni per la 10ª giornata di Serie A

Empoli-Inter si giocherà oggi alle ore 18:30 allo Stadio Carlo Castellani: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la decima giornata di Serie A.

EMPOLI-INTER PROBABILI FORMAZIONI CASA – Per l’incontro di oggi Empoli-Inter, il tecnico Roberto D’Aversa si prepara a schierare un modulo 3-5-2, cercando di replicare l’impostazione adottata dall’Inter, anch’essa orientata sullo stesso assetto. A causa di varie indisponibilità, tra cui quella importante di Esposito, l’Empoli dovrebbe scendere in campo con Solbakken a far coppia con il giovane Colombo. D’Aversa punta a sfruttare il pienone di tifosi al “Castellani” e l’atmosfera carica per tentare un’impresa contro una squadra di vertice.

EMPOLI-INTER PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – Per l’Inter, Simone Inzaghi sembra orientato a schierare il consolidato 3-5-2 con Lautaro Martinez e Marcus Thuram come terminali offensivi, sostenuti da un centrocampo solido con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, oltre alle incursioni di Federico Dimarco sulla fascia. Le assenze di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu obbligano a qualche adattamento, ma la squadra resta determinata a mantenere la propria posizione di vertice. Kristjan Asllani si è allenato ancora in gruppo ma non offre le giuste rassicurazioni. Per questo motivo davanti la difesa rivedremo ancora Piotr Zielinski. Gli unici due cambi rispetto la sfida contro la Juventus saranno, molto probabilmente, Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard sul centro-destra (unico cambio da poter effettuare in difesa) e Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Vazquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo.

In panchina: Brancolini, Seghetti, Cacace, Viti, Tosto, Grassi, Sambia, Marianucci, Ekong, Anjorin, Haas, Konaté Pellegri.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Indisponibili: Ebuehi, Perisan, Sazonov, Belardinelli, Zurkowski, Sebastiano Esposito.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez; Dumfries, Arnautovic, Correa, Frattesi, Pavard, Taremi, Palacios, Buchanan.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Acerbi (infortunato), Calhanoglu (infortunato), Carlos Augusto (infortunato).

Arbitro: Marchetti (sezione di Ostia), Assistenti: Scatragli – Moro; Quarto ufficiale: Massimi; VAR: Serra; AVAR: La Penna.