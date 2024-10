Empoli-Inter, premiato l’MVP Panini per la Serie A! Nessun dubbio

Finita 0-3 Empoli-Inter al Castellani, con i nerazzurri che hanno subito risposto dopo il 4-4 contro la Juventus. Votato l’MVP Panini della Lega Serie A.

MIGLIORE IN CAMPO – Empoli-Inter è terminata 0-3, con i nerazzurri che si sono scatenati nella ripresa rifilando tre gol alla squadra di Roberto D’Aversa in 10. In gol due volte Davide Frattesi e poi Lautaro Martinez. Il migliore in campo per la Lega Serie A è appunto Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo sempre più fattore in questa squadra, tanto da aver già raggiunto quota tre gol in questo campionato. Oltre alla doppietta di oggi, Frattesi ha infatti segnato anche contro l’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine.