Empoli-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

I precedenti di Empoli-Inter

Sono 32 le sfide in Serie A tra Empoli ed Inter: i nerazzurri hanno ottenuto 25 successi, mentre i toscani sono a quota 4. Completano il quadro 3 pareggi. Nessuna squadra ha collezionato più vittorie dell’Inter contro l’Empoli in Serie A. I nerazzurri sono imbattuti in 14 delle 16 trasferte contro l’Empoli in Serie A (11V, 3N) e hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove trasferte contro i toscani.

Dove e quando si gioca Empoli-Inter

Stadio “Carlo Castellani”, Empoli. Mercoledì 30 ottobre ore 18:30

Gli indisponibili della partita

Inter: Acerbi (infortunato), Calhanoglu (infortunato), Carlos Augusto (infortunato).

Empoli: Indisponibili: Ebuehi, Perisan, Sazonov, Belardinelli, Zurkowski, Sebastiano Esposito.

L’arbitro della partita

Arbitro: Marchetti (sezione di Ostia)

Assistenti: Scatragli – Moro

Quarto uomo: Massimi

Var: Serra

Avar: La Penna

Conferenze stampa vigilia Roberto D’Aversa

D’Aversa: «Se Pellegri ad esempio fosse al 100% potrei far rifiatare Colombo. Queste situazioni le conosciamo ma dobbiamo essere bravi a dargli condizione senza che si facciano male. Da ieri a oggi molti ragazzi li ho visti molto meglio. Bisogna valutare il recupero di una partita, dobbiamo fare le nostre valutazioni. Li ho visti meglio di come mi aspettavo. Solbakken titolare al posto di Esposito? Domani dobbiamo essere perfetti sotto tutti i punti di vista, sappiamo che il 100% potrebbe non bastare». Clicca qui per la conferenza integrale del tecnico dell’Empoli.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Vazquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo.

In panchina: Brancolini, Seghetti, Cacace, Viti, Tosto, Grassi, Sambia, Marianucci, Ekong, Anjorin, Haas, Konaté Pellegri.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez; Dumfries, Arnautovic, Correa, Frattesi, Pavard, Taremi, Palacios, Buchanan.

Allenatore: Simone Inzaghi