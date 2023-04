Empoli-Inter, per Zanetti emergenza difesa! Ballottaggio in attacco – SM

Empoli ed Inter si sfideranno domani alle 12:30. Paolo Zanetti, in piena emergenza in difesa, spera in un recupero. La probabile formazione secondo SportMediaset

SCELTE – Empoli-Inter è in programma domani alle 12:30. I toscani arrivano alla sfida in piena emergenza in difesa. Zanetti, tecnico dei toscani, non avrà a disposizione De Winter infortunato ed è alle prese con un Vicario non al meglio, che, secondo SportMediaset, sarà sostituito da Perisan. Il tecnico spera di recuperare l’acciaccato Ismajli al centro della difesa. A centrocampo pronti Fazzini, Marin e Bandinelli. In attacco ballottaggio fra Piccoli e Satriano per un posto dal 1′ al fianco di Caputo. Di seguito la probabile formazione dell’Empoli

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Piccoli, Caputo.

Fonte: Sportmediaset.