Empoli-Inter, mini rivoluzione Inzaghi: fuori quattro titolari − Sky

Empoli-Inter, decima giornata di campionato. Simone Inzaghi sta preparando un corposo turnover in vista della sfida del Castellani con ben quattro titolari pronti ad accomodarsi in panchina

TURNOVER − In vista di Empoli-Inter, Simone Inzaghi (al Castellani andrà in tribuna per squalifica) opterà per qualche cambio rispetto alla formazione titolare. Si parte dalla difesa con Andrea Ranocchia pronto a prendere il posto di Stefan de Vrij. Anche a centrocampo, ci sarà qualche avvicendamento con più di un giocatore pronto ad accomodarsi in panchina per riprendere fiato ed energie. Gli indiziati sarebbero Nicolò Barella, al suo posto Matias Vecino, e Ivan Perisic, rilevato da Federico Dimarco. Infine, anche in attacco tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, è più il bosniaco, secondo Sky Sport, a rischiare la panchina. Al fianco del Toro, spazio ad Alexis Sanchez dal 1′.