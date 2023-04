Empoli-Inter, le scelte di Zanetti: in attacco un ex di giornata – CdS

Paolo Zanetti conferma il suo classico 4-3-1-2 per la sfida di oggi contro l’Inter. In attacco potrebbe giocare dal 1′ un ex nerazzurro

EX DI GIORNATA – Il Corriere dello Sport afferma che Martin Satriano potrebbe giocare dall’inizio nel match di oggi contro l’Inter. Il canterano nerazzurro sarebbe quindi favorito su Cambiaghi per un posto in attacco al fianco di Francesco Caputo. Anche a centrocampo Haas è favorito su Fazzini e potrebbe partire dal 1′.

Empoli-Inter, le scelte di Paolo Zanetti

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi, Caputo, Satriano.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Fonte: Corriere dello Sport