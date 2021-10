Empoli-Inter: le probabili formazioni della 10ª giornata di Serie A

Empoli-Inter è in programma nel secondo turno infrasettimanale stagionale ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Andreazzoli né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a presso lo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli (FI) per la partita della 10ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Inter in Serie A

EMPOLI (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Marchizza; 32 Haas, 28 S. Ricci, 25 Bandinelli (C); 8 Henderson, 10 Bajrami; 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani; 5 Stulac, 7 Mancuso, 9 Cutrone, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 26 Tonelli, 27 Zurkovski, 35 Baldanzi, 42 Viti, 65 Parisi.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Diffidato: Stojanovic.

Squalificati: –

Indisponibili: 22 Furlan; 6 S. Romagnoli, 11 Di Francesco.

Ultime notizie: Tante opzioni per Andreazzoli, che può anche giocarsi la carta del doppio centravanti inserendo Cutrone dal 1′ al posto di uno dei due trequartisti, Bajrami ed Henderson (in quel caso sarebbe 4-3-1-2). Pochi dubbi in difesa e in mediana.

Empoli-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 32 F. Dimarco; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 19 J. Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato, ndr)

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 24 Eriksen, 49 Colidio.

Ultime notizie: Prevista almeno una rotazione per reparto, anche se Inzaghi deve ancora decidere se far rifiatare proprio de Vrij e Dzeko oppure Skriniar e Lautaro Martinez. Dubbio sulla destra, dove Darmian al momento è favorito su Dumfries. A centrocampo straordinari per Barella visto che Calhanoglu non è al 100% oppure sorprese in vista?

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Empoli-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.