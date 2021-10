Empoli-Inter: le formazioni ufficiali! Turnover confermato, fuori anche Skriniar

Empoli-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 10ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso lo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli (FI) a partire dalle ore 20:45. Ampio turnover per Inzaghi, che per la prima volta in stagione rinuncia a Skriniar: al suo posto D’Ambrosio. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Inter in Serie A

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 33 Luperto, 34 Ismajli, 65 Parisi; 27 Zurkowski, 28 S. Ricci, 25 Bandinelli (C); 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani; 3 Marchizza, 5 Stulac, 7 Mancuso, 8 Henderson, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 26 Tonelli, 32 Haas, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 19 J. Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)