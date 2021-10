Empoli-Inter, Inzaghi si affida al turnover: la probabile formazione – TS

Empoli-Inter, partita da vincere assolutamente per i nerazzurri, ma secondo TuttoSport c’è ancora qualche dubbio di formazione. Di sicuro, Simone Inzaghi si affiderà comunque al turnover.

CAMBI IN VISTA – Empoli-Inter, Simone Inzaghi deciderà solo questa mattina, dopo la rifinitura a Coverciano, l’undici titolare da schierare. La certezza riguarda l’attacco ed è Lautaro Martinez, l’argentino vuole ritrovare il gol che manca da tre gare. In difesa, invece, Stefan de Vrij sembrerebbe essere il giocatore che ha più necessità di riposo: al suo posto è pronto Andrea Ranocchia. Federico Dimarco probabilmente darà il cambio a Ivan Perisic sulla fascia, a destra, invece, solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries. In mediana uno tra Vidal e Vecino prenderà il posto di Barella, mentre confermati Calhanoglu e Brozovic a centrocampo. In attacco Alexis Sanchez e Joaquin Correa scalpitano.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vecino, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna