Empoli-Inter, Inzaghi prepara cambi importanti: la probabile formazione – Sky

Empoli-Inter permetterà a Inzaghi di modificare notevolmente la formazione iniziale. Secondo quanto raccolto da Sky Sport ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro farà rifiatare almeno tre-quattro titolari. Probabilmente uno in ogni ruolo

PROBABILE FORMAZIONE – Le scelte di Simone Inzaghi in Empoli-Inter vanno nella direzione del turnover. In attacco Lautaro Martinez ha più chance di tutti di giocare dal 1′, perché potrebbe riposare Edin Dzeko: il tecnico nerazzurro deciderà solo domani. Eventualmente, più Alexis Sanchez che Joaquin Correa al posto del bosniaco. In difesa rifiaterà uno tra Stefan de Vrij e Milan Skriniar, con il primo favorito e rimpiazzato da Andrea Ranocchia al centro della linea a tre. Il grande dubbio è a centrocampo, dove a sorpresa – secondo Sky Sport – si candida per restare fuori dal 1′ anche Nicolò Barella: al suo posto Matias Vecino è pronto. Sulle fasce ci sarà Federico Dimarco al posto di Ivan Perisic a sinistra. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi in Empoli-Inter.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 8 Vecino, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.