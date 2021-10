Empoli-Inter, Inzaghi pensa a qualche rotazione. Per tre chance dal 1′

È vigilia di Empoli-Inter, decima giornata di campionato. Viste le tantissime sfide ravvicinate, Inzaghi potrebbe optare per qualche rotazione in partita. Tre giocatori hanno chance di giocare titolari

ULTIME − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, dà gli ultimi aggiornamenti sull’Inter anti Empoli: «Qualche rotazione ci sarà per questa gara con l’Empoli e quella contro l’Udinese. Simone Inzaghi ha utilizzato tanti giocatori, Federico Dimarco ha più chance di esserci domani per far rifiatare Ivan Perisic. In mezzo al campo, vediamo se sarà rispolverato Matias Vecino. Mentre in attacco scalpita Alexis Sanchez che potrebbe partire dal primo minuto tra domani e domenica».