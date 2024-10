Empoli-Inter, Inzaghi ne conferma 9/11! Definiti i due cambi – Sky

Rispetto al 4-4 contro la Juventus, Simone Inzaghi cambierà massimo due uomini. La probabile formazione dei nerazzurri per Empoli-Inter.

POCHI CAMBI – In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla formazione dell’Inter anti Empoli. Le sue parole al termine della rifinitura dei nerazzurri. Simone Inzaghi, secondo Paventi, dovrebbe confermare 9/11 della formazione vista con la Juventus: «Lautaro Martinez-Thuram? Questo turno lo gestisce cambiando poco, dando fiducia ad una squadra che ha convinto l’allenatore. Al netto degli errori e delle mancanze difensive in campionato, dove la squadra subisce tanti gol, la prestazione è piaciuta. Si conferma quella squadra, centrocampo uguale. Dietro Bisseck per Pavard e Darmian per Dumfries. I cambi dovrebbero essere massimo due. Da Lautaro Martinez ci si aspetta che possa ritrovarsi al Castellani di Empoli».

Empoli-Inter, la probabile formazione con appena due cambi per Inzaghi

ULTIME – Verso Empoli-Inter, oggi vigilia del turno valido per la decima giornata di campionato. Domani toccherà all’Inter, che punta al riscatto al Castellani dopo il 4-4 di San Siro contro la Juventus. Nessuna rivoluzione e turnover corposo per Inzaghi, che confermerà quasi in blocco la Beneamata che si è vista dal primo minuto domenica a San Siro. Piotr Zielinski sarà nuovamente in regia con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan ai lati. Gli unici due cambi saranno a destra dove Darmian prenderà il posto di Dumfries e Bisseck quello di Pavard. La probabile formazione dell’Inter:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.