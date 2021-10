Empoli-Inter, Inzaghi con un dubbio in attacco e a centrocampo

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è chiamato a scegliere la formazione che scenderà in campo questa sera contro l’Empoli.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alexis Sanchez sarebbe uno degli attaccanti in campo dal primo minuto in Empoli-Inter. Sarebbe però da stabilire chi tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez lo affiancherà da titolare. Si andrebbe comunque verso la staffetta nella partita di oggi. Simone Inzaghi dovrebbe sciogliere i dubbi nella rifinitura di Coverciano. Possibile turno di riposo per Nicolò Barella. Maglia contesa a centrocampo tra Matias Vecino ed Arturo Vidal. Sulle fasce dovrebbero esserci Matteo Darmian e Federico Dimarco. Turno di riposo per Stefan de Vrij nella retroguardia: al suo dovrebbe esserci Andrea Ranocchia.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Vecino, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Fonte: Sport.Sky.it