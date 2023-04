Empoli-Inter, Inzaghi ne cambia cinque: le probabili scelte – CdS

Si avvicina Empoli-Inter, sfida in programma domani allo stadio Castellani, ore 12.30. Secondo gli aggiornamenti che arrivano dal Corriere dello Sport, sono cinque i cambi di formazione in programma per Simone Inzaghi.

ROTAZIONI – Dopo la gara contro il Benfica e alla vigilia di quella contro la Juventus, c’è un importantissimo Empoli-Inter da giocare. Gara per la quale Simone Inzaghi prepara ben quattro cambi di formazione rispetto all’ultimo impegno. Necessità di rotazione, visti i tanti impegni ravvicinati. I “nuovi” titolari previsti sono Danilo D’Ambrosio in difesa, Robin Gosens a sinistra, Hakan Calhanoglu a centrocampo, Romelu Lukaku e Joaquin Correa in attacco.

PROBABILE UNDICI – Questo, in sintesi, il probabile undici di Simone Inzaghi per Empoli-Inter: Onana; D’Ambrosio, Bastoni, Darmian; Gosens, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Lukaku, Correa.