Empoli-Inter, Inzaghi cambia idea a centrocampo: la probabile formazione

Empoli-Inter segna una nuova giornata di campionato per i nerazzurri, dopo solo tre giorni dal pari contro i bianconeri. A poche ore dalla trasferta toscana mister Inzaghi sembra intenzionato ad apportare importanti modifiche al centrocampo. Di seguito i dettagli e la probabile formazione.

PER RIPARTIRE – Un’altra sfida di Serie A è alle porte per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che stasera dovranno dimostrare di aver lasciato alle spalle il doloroso pareggio contro la Juventus. Empoli-Inter, in programma alle ore 18.30, segna il punto di ripartenza, soprattutto considerando la vittoria del Napoli che continua ad allungare in classifica. Sono in corso importanti valutazioni di formazione per la trasferta toscana, con una novità dell’ultima ora a centrocampo da parte dell’allenatore nerazzurro.

A poche ore da Empoli-Inter Inzaghi ‘stravolge’ il centrocampo

CAMBIAMENTI – La partenza dal primo minuto in cabina di regia di Kristjan Asllani sembrava la più accreditata fino a qualche ora fa. Ad insidiare il rientro da titolare del centrocampista albanese vi era Piotr Zielinski, al quale Inzaghi ha affidato il ruolo di play contro la Juventus. L’allenatore piacentino, a poche ore da Empoli-Inter, però rimescola tutte le carte, stravolgendo il centrocampo. Questa sera, infatti, in mezzo dovrebbe rivedersi di nuovo Nicolò Barella, proprio contro Roma e Young Boys. L’italiano lascerà il ruolo naturale di mezzala destra a Davide Frattesi, l’altra new entry nella probabile formazione della sfida del ‘Carlo Castellani’. Continuano, dunque, le alternanze di Inzaghi, che si appresta a cambiare anche qualcosa sulla destra: in difesa di nuovo spazio ad Aurel Bisseck e sulla fascia a Matteo Darmian. Restano in panchina, quindi, Benjamin Pavard e Denzel Dumfires, che nell’ultima gara contro la Juventus erano stati protagonisti dal primo minuto. Di seguito il resto della probabile formazione di Inzaghi per Empoli-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.