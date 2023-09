Empoli-Inter formazioni ufficiali: Inzaghi cambia ma non rivoluziona

Empoli-Inter in campo tra poco per la partita della 5ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 12:30 presso lo Stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” di Empoli (FI). Inzaghi cambia tanto rispetto alla trasferta di Champions League ma non rinuncia al capitano Lautaro Martinez. Rifiatano solo Dumfries e Barella. Esordio assoluto in Italia per Pavard, torna Calhanoglu. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Inter in Serie A

EMPOLI (4-3-1-2): 99 E. Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto ©, 3 Giuseppe Pezzella; 18 Marin, 22 F. Ranocchia, 29 Maleh; 35 Baldanzi; 7 Shpendi, 28 Cambiaghi.

A disposizione: 1 Perisan, 40 Stubljar; 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro, 30 Simone Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Serie A: le formazioni ufficiali di Empoli-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Alessandro Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi