Empoli-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia tre dalla Juventus

Alle 18.30 è in programma Empoli-Inter, gara valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Per riscattare il pareggio casalingo contro la Juventus, Simone Inzaghi sceglie i suoi uomini migliori, con soltanto tre cambi rispetto all’undici titolare dell’ultima gara

FORMAZIONI UFFICIALI – Dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro la Juventus per 4-4, i nerazzurri di Simone Inzaghi ripartono da Empoli-Inter. Una gara con obbligo di vittoria, anche e soprattutto dopo il trionfo del Napoli sul campo del Milan per 0-2 in uno degli anticipi della decima giornata del campionato italiano di Serie A. Per affrontare i toscani, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Parma allo stadio Ennio Tardini, Inzaghi punta su Nicolò Barella come playmaker tenendo a riposo sia Piotr Zielinski che Kristjan Asllani. Dietro staffetta a destra, con Matteo Darmian e Yann Bisseck che, rispetto alla gara contro la Juventus, prendono il posto rispettivamente di Denzel Dumfries e Benjamin Pavard.

EMPOLI-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo.

A disposizione: Seghetti, Brancolini; Pezzella, Grassi, Henderson, Sambia, Pellegri, Belardinelli, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konatè

Allenatore: Roberto D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez (C).

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Pavard, Palacios, Berenbruch, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e l’ultima novità WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).