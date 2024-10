Empoli-Inter, l’ex Esposito pronto al rientro? Probabile formazione

Empoli-Inter si disputerà mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 al Castellani: di seguito la probabile formazione di Roberto D’Aversa.

LA SFIDA – Empoli-Inter ha tutti i presupposti per rappresentare una sfida per nulla semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. La squadra toscana viene da un inizio di campionato superiore alle più rosee aspettative, con una solidità difensiva evidente e un nucleo di calciatori promettenti che si sta ben disimpegnando a prescindere dal tenore dell’avversario affrontato. Su queste basi, i nerazzurri si presentano alla sfida con la volontà di non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista, ora distante 4 lunghezze dopo il pari spettacolare contro la Juventus di domenica 27 ottobre.

Empoli-Inter, la probabile formazione di D’Aversa:

LE SCELTE – Roberto D’Aversa non dovrebbe optare per cambiamenti significativi nella rosa titolare in occasione di Empoli-Inter. Il principale dubbio di formazione, che acquisisce un sapore particolare considerando il fatto che sia ancora legato ai nerazzurri, riguarda l’attaccante Sebastiano Esposito. Quest’ultimo sta recuperando dal risentimento alla coscia destra che gli ha fatto saltare la sfida casalinga pareggiata con il punteggio di 1-1 con il Parma. In caso di pieno recupero, l’italiano affiancherebbe il compagno di reparto Lorenzo Colombo così da completare un trio dalle potenzialità interessanti che prevede come altro elemento Jacopo Fazzini.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.