Empoli-Inter è Inzaghi contro Andreazzoli: due soli precedenti

Domani si disputerà Empoli-Inter (ore 20.45), decima giornata della Serie A 2021/22. Sarà la terza sfida tra i due allenatori, Simone Inzaghi e Aurelio Andreazzoli.

BILANCIO – In Empoli-Inter di domani sera torneranno a sfidarsi Simone Inzaghi e Aurelio Andreazzoli. Per i due allenatori sarà il terzo incontro, in altrettante stagioni diverse. Il primo risale infatti all’inizio della stagione 2018/19, con il toscano già sulla panchina dell’Empoli. La seconda sfida avviene invece nella stagione successiva, sempre all’inizio, quando Andreazzoli era invece al Genoa. In entrambi i casi Inzaghi, sempre alla Lazio nelle due occasioni, non ritrovò il rivale nella gara stagionale di ritorno. Il nuovo tecnico dell’Inter vinse entrambe le sfide: Empoli-Lazio del 16 settembre 2018 finì 0-1, Lazio-Genoa del 29 settembre 2019 4-0. Due vittorie, cinque reti e porta sempre inviolata: un bilancio che fa sorridere Inzaghi.