Empoli-Inter, grande dubbio in mezzo. La probabile formazione di Inzaghi

Simone Inzaghi ha un grandissimo dubbio a centrocampo per Empoli-Inter. Sono previsti diversi cambi rispetto alla gara con la Juventus, la probabile formazione.

DUBBIO – Kristjan Asllani potrebbe avere un’occasione dal primo minuto in Empoli-Inter, ma tutto dipende dalle sue condizioni. Oggi pomeriggio la squadra si allenerà, qualora il calciatore dia segnali incoraggianti sarà titolare. Non ci sono dubbi su questo, perché l’albanese ha bisogno di minuti e fiducia. Se non sarà disponibile Inzaghi si affiderà nuovamente a Piotr Zielinski, che ha fatto meglio di Nicolò Barella in cabina di regia. Il sardo sarà riconfermato da mezzala destra, mentre a sinistra si muoverà Henrikh Mkhitaryan.

I CAMBI – Empoli-Inter sarà anche l’occasione di fare cambi per Inzaghi. In difesa Benjamin Pavard tornerà in panchina nonostante la buona prestazione con la Juventus. Al suo posto l’allenatore preferisce per ora Yann Bisseck, che verrà affiancato da Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Sulle fasce Denzel Dumfries non riceve la conferma: al suo posto Matteo Darmian. L’olandese ha segnato nella precedente gara, ma ha creato diversi problemi nel secondo tempo a causa di una fase difensiva pessima. Davanti Marcus Thuram non si tocca, Lautaro Martinez adesso è il candidato numero uno per giocare ancora.

Empoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.