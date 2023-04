Empoli-Inter, occhio alle diffide: Inzaghi valuta le scelte – CdS

Empoli-Inter è una gara delicatissima per i nerazzurri per la lotta al quarto posto, ma ancora di più lo sarà quella con la Lazio della prossima giornata. A tal proposito sono diversi i giocatori nerazzurri diffidati. Che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero non scendere in campo domani.

OCCHIO ALLA SQUALIFICA – Empoli-Inter e poi la sfida contro la Lazio. I nerazzurri sono chiamati a due vittorie per tenere viva la corsa al quarto posto che farebbe tutta la differenza del mondo in vista della prossima stagione. Per questo Simone Inzaghi deve tenere un occhio sui giocatori diffidati a rischio squalifica. Ovvero Denzel Dumfries – fondamentale a destra vista l’assenza di Milan Skriniar che costringe Matteo Darmian nel terzetto difensivo – Henrik Mkhitaryan e Francesco Acerbi. Questi due dovrebbero godere di un turno di riposo, quindi, con il ritorno di Hakan Calhanoglu (vedi articolo) e Danilo D’Ambrosio dal primo (vedi articolo).