Empoli-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 10ª giornata di Serie A

Empoli-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Carlo Castellani, per la decima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per l’infrasettimanale, con uno dei toscani fra i diffidati e il tecnico nerazzurro negli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato da ieri.



EMPOLI-INTER mercoledì 27 ottobre ore 20.45 (10ª giornata Serie A)

Diffidati Empoli: Petar Stojanovic (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Empoli: nessuno

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Inter: Simone Inzaghi (allenatore, una giornata)