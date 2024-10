Empoli-Inter, su chi può contare Inzaghi? Il resoconto dall’infermeria

Simone Inzaghi ha assoluto bisogno di tutte le forze per il fitto blocco di partire in programma nei prossimi giorni, a partire da Empoli-Inter di domani. Di seguito il punto sui disponibili e indisponibili.

QUADRO GENERALE – Il match di domenica scorsa contro la Juventus è stato così pirotecnico che non smette di far parlare, eppure per i nerazzurri è già arrivato il momento di una nuova sfida. Domani pomeriggio, infatti, la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo, per Empoli-Inter dell’undicesima giornata di Serie A. Stop alle chiacchiere e alle innumerevoli analisi, tattiche e psicologiche, post derby d’Italia, e spazio invece alla concretezza in vista della trasferta toscana. Concretezza che si basa, innanzitutto, sugli uomini di Inzaghi a disposizione per Empoli-Inter. Un resoconto necessario considerando la serie di sfortunati infortuni succedutisi nelle scorse settimane.

Empoli-Inter, i giocatori a disposizione (e non) di Inzaghi

ESSENZIALE – Gli appuntamenti sono davvero tanti per i nerazzurri, che dopo il big match contro la Juventus saranno impegnati in Empoli-Inter del turno infrasettimanale. Poi il Venezia nel weekend e un’altra sfida del mercoledì, questa volta di Champions League e a San Siro, contro l’Arsenal. Con un calendario del genere mister Inzaghi non può che sperare che nessuno dei suoi subisca alcun infortunio e che chi è fermo possa recuperare presto.

DISPONIBILI – La conta dell’allenatore piacentino per Empoli-Inter, tuttavia, non sembra destare troppe preoccupazioni. Tra i disponibili per la trasferta toscana, infatti, c’è Piotr Zielinski, nonostante lo spauracchio preso domenica, quando nel secondo tempo contro la Juventus ha chiesto il cambio dopo aver accusato un leggero affaticamento. L’uscita preventiva, prima di compromettere la sua condizione fisica, gli ha permesso di non fermarsi nuovamente, considerando il suo recente rientro dopo l’infortunio. Ad essere da poco nuovamente convocabile è anche Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, sempre reduce da uno stop, sarà presente per Empoli-Inter, con più chance di partire dal 1′ di quante non ne ha avute contro i bianconeri. Presente per l’undicesima di campionato anche Tajon Buchanan, bravissimo a recuperare in tempi brevi dall’infortunio estivo che aveva preoccupato e non poco l’ambiente nerazzurro.

RISCHI E ASSENZE – A disposizione di Inzaghi ci sarà anche Lautaro Martinez, per molti mai messo in dubbio. Sull’argentino non vi era, infatti, alcun problema fisico di mezzo, ma solo il suo viaggio a Parigi per presenziare alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro di ieri sera. Restano fuori da Empoli-Inter, invece, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Entrambi i calciatori sono ancora ai box per infortunio, con il turco che però sembra vedere la luce in fondo al tunnel.