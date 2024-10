Empoli-Inter, chance per Taremi dal 1′? Probabile formazione

Empoli-Inter sarà il decimo incontro di questa stagione di Serie A per le due compagini: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Empoli-Inter arriverà tre giorni dopo la rocambolesca partita contro la Juventus, in cui il 4-4 finale sa di beffa in quanto i nerazzurri hanno sprecato tante occasioni quando si trovavano sul 4-2. Trovandosi ora a 4 punti dal Napoli capolista, i meneghini non possono più permettersi passi falsi in vista dello scontro diretto con i partenopei del 6 novembre. Ora, la gara con l’Empoli per mantenersi sulla scia della squadra allenata da Antonio Conte, sperando di poter approfittare di un risultato favorevole da Milan-Napoli.

Empoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Empoli-Inter ci si può attendere qualche novità rispetto alla formazione titolare vista contro la Juventus. In particolare, Simone Inzaghi dovrebbe optare per Kristjan Asllani in cabina di regia, con Piotr Zielinski che tornerebbe in panchina dopo la titolarità nella sfida contro i bianconeri. Inoltre è plausibile che Mehdi Taremi possa partire dal primo minuto, sostituendo così Marcus Thuram o Lautaro Martinez. In difesa, possibile che sia confermato il trio composto da Benjamin Pavard, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, considerando anche un possibile cambio per la gara con il Venezia.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.