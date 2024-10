Empoli-Inter al Castellani, che risposta del pubblico! Dato ufficiale

Empoli-Inter al Castellani domani con fischio d’inizio alle 18.30. Match valido per la decima giornata di Serie A. C’è la nota del club toscano.

NOTA SUL CASTELLANI – “Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Inter, valida per la decima giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di domani e non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la gara”. Lo stadio Castellani conta una capienza di quasi 17mila posti. Per Empoli-Inter sarà completamente esaurito in ogni ordine di posto.

Oggi l’Inter si è allenata nuovamente ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’Empoli al Castellani. Simone Inzaghi ha visionato insieme ai giocatori quello che non ha funzionato nel 4-4 di domenica contro la Juventus. Nel complesso, la prestazione non è dispiaciuta al mister piacentino, ma gli errori difensivi sono stati tanti e anche evidenti. Si inizierà a preparare anche la trasferta in Toscana, a cui l’Inter prenderà parte con l’obiettivo di ritrovare immediatamente i tre punti e con la speranza di qualche regalino da Milano (stasera Milan-Napoli). Sulla formazione, Inzaghi ne dovrebbe confermare ben nove su 11. Dal canto suo, invece, l’Empoli dovrà fare a meno di Sebastiano Esposito, che si è infortunato.