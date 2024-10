Empoli-Inter rinnova il ballottaggio di Inzaghi ma con una differenza!

Simone Inzaghi è chiamato un’altra volta a una scelta precisa per Empoli-Inter. Un ballottaggio si rinnova, assumendo però dei tratti diversi rispetto alla sfida di San Siro contro la Juventus.

SCELTA – Come per la sfida di domenica scontro contro la Juventus, anche alla vigilia di Empoli-Inter si arriva con una grande incognita legata alla formazione nerazzurra. Il motivo è semplice, Simone Inzaghi deve ancora fare i conti con la pesantissima assenza di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo. Il centrocampista turco, titolare fedelissimo attualmente infortunato (ma fortunatamente in fase di recupero), è uno dei più complicati da sostituire, seppur le alternative nel reparto non scarseggino per l’allenatore piacentino. Ed ecco, dunque, che il ballottaggio che aveva fatto da padrone nel derby d’Italia si rinnova per Empoli-Inter, anche se con una piccola differenza.

Empoli-Inter, cosa cambia in regia per Inzaghi

LA DIFFERENZA – Inzaghi deve correre ai ripari per lo stop di Calhanoglu, ma per fortuna da qualche giorno può nuovamente contare su due pedine a centrocampo. Kristjan Asllani e Piotr Zielinski, infatti, sono tornati a disposizione del tecnico, che contro la Juventus si è riservato fino alla fine il dubbio legato alla titolarità dell’uno o dell’altro. Con l’aggiunta, però, anche dell’opzione Nicolò Barella. È stato proprio l’italiano, infatti, a svolgere il ruolo di regista nelle sfide precedenti, in cui l’albanese e il polacco non erano ancora al 100%.

TRASFORMAZIONE – Il triplice ballottaggio di San Siro si trasforma in duplice in Empoli-Inter, dal momento che proprio contro i bianconeri si è avuta la conferma di quanto Barella sia irremovibile nel suo ruolo di mezzala destra. A contendersi le chiavi del centrocampo per la trasferta toscana, dunque, saranno Asllani e Zielinski. L’albanese nella sfida agli juventini è rimasto in panchina, pur essendo il vice di Calhanoglu, per via del recupero non ancora del tutto completato. Al suo posto il polacco, partito dal primo minuto ed artefice di una buona prestazione, oltre che di una doppietta su rigore. Tanta adesso la curiosità di scoprire chi vincerà il ballottaggio, aggiudicandosi la maglia da titolare in mezzo al campo.