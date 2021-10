Empoli-Inter, azzurri al lavoro in vista di mercoledì: domani ultima seduta

Neanche il tempo di smaltire l’amarezza per il pareggio della gara contro la Juventus, che è già tempo di pensare alla prossima sfida. Ovvero quell’Empoli-Inter in programma mercoledì sera. Azzurri già al lavoro nel pomeriggio.

IN CAMPO – Si avvicina Empoli-Inter, sfida della decima giornata del campionato italiano di Serie A. I toscani sono scesi in campo nel pomeriggio di oggi a Petroio per preparare la gara di mercoledì sera al Castellani, come mostra una foto pubblicata dal profilo Twitter ufficiale della società.

📸 Azzurri al lavoro nel pomeriggio a Petroio; domani al Castellani l'ultima seduta prima della sfida contro l'Inter pic.twitter.com/guLdrz93xZ — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) October 25, 2021

PROGRAMMA – La prossima seduta per la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli è in programma domani, proprio sul prato dello stadio che vedrà i nerazzurri andare a caccia della vittoria dopo la sconfitta e il pareggio delle gare contro Lazio prima e Juventus poi.