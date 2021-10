Empoli-Inter, Andreazzoli si affida a Pinamonti: le probabili scelte – TS

Empoli-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Per la sfida del “Castellani” il tecnico dei toscani Andreazzoli dovrebbe affidarsi ad Andrea Pinamonti

LE SCELTE – Empoli-Inter si avvicina. Per la sfida del “Castellani”, in programma domani sera alle 20:45, il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli, si affiderà ad Andrea Pinamonti attaccante in prestito proprio dall’Inter e reduce da una doppietta. A supporto dell’attaccante numero 99, secondo il Tuttosport, nel 4-3-2-1 disegnato da Andreazzoli, dovrebbero agire Di Francesco ed Henderson. Centrocampo formato da Ricci in mezzo, con Haas e Bandinelli a completare il reparto. Difesa formata da Tonelli e Viti in mezzo e Marchizza e Stojanovic sulle corsie esterne. In porta ci sarà Vicario.

Fonte: Tuttosport