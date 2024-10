Empoli-Inter 0-3, Frattesi show! Riecco anche Lautaro Martinez

Termina sul punteggio di 0-3 Empoli-Inter, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Castellani dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

RISULTATO SBLOCCATO – Nella ripresa l’Inter non si lascia scappare il vantaggio di giocare in superiorità numerica e bastano soltanto cinque minuti per sbloccare finalmente il risultato. Palla dalla sinistra che va verso il fondo, Darmian la tiene in campo appoggiandola dietro di testa, con Frattesi che raccoglie e – complice una deviazione – trova una traiettoria stranissima che inganna Vasquez, il quale può solo guardare la sfera depositarsi all’incrocio dei pali per lo 0-1. Al 57′ è Thuram a provarci: cross con il contagiri di Darmian, il francese ci arriva di testa ma la palla finisce di poco a lato. Poco male: per il raddoppio bisogna attendere soltanto altri dieci minuti. Minuto 67, altra azione manovrata da parte dell’Inter con la palla che arriva a rimorchio sui piedi di frattesi: la mezzala colpisce di piatto e mette nell’angolino lo 0-2.

RIECCO IL CAPITANO! – Il gol dello 0-2, con l’uomo in più, abbatte di fatto il morale dell’Empoli che non riesce più a creare nulla. Tanto che al 79′ il portiere Vasquez sbaglia il disimpegno in uscita passando il pallone a Nicolò Barella: il centrocampista serve Lautaro Martinez in posizione comoda e il capitano, con un tiro in diagonale, trova lo 0-3 e torna al gol dopo essere rimasto a secco nello spezzone contro lo Young Boys e nella gara contro la Juventus. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio di Tomás Palacios, che Simone Inzaghi manda in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra. Scivola via così la sfida tra Empoli e Inter, ottima risposta dei nerazzurri su un campo non particolarmente facile.

EMPOLI-INTER 0-3

Frattesi al 50′ e al 67′, Lautaro Martinez al 79′