Empoli-Inter 0-2, Inzaghi vince con il turnover e torna a -7 – CdS

Empoli-Inter, le scelte iniziali di Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni ripagano il tecnico rivelandosi decisive. Sanchez e D’Ambrosio sbloccano il risultato, Dimarco chiude in grande stile.

CAMBI DECISIVI – Empoli-Inter, il turnover di Simone Inzaghi permette ai nerazzurri di espugnare il Castellani e tornare a -7 dal Milan. Il tecnico di Piacenza, in tribuna perché squalificato, schiera Sanchez e D’Ambrosio, decisivi in occasione del primo gol. Dimarco chiude tutto con stile, ricevendo l’assist da Lautaro Martinez. La maggiore qualità dei campioni d’Italia viene fuori con il passare dei minuti con la coppia Sanchez-D’Ambrosio. Il raddoppio sarebbe potuto arrivare anche prima dell’intervallo con Sanchez o Lautaro Martinez, ma Inzaghi ha dovuto attendere alla ripresa. L’Empoli è rimasto in dieci per un brutto intervento di Ricci ai danni di Barella, e Dimarco mette in rete da due passi ricevendo un bel cross di Lautaro Martinez. L’argentino rimanda l’appuntamento con il gol ma si rende utile e impegna Vicario, protagonista con una paratissima.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti