Empoli-Inter 0-0 al 45′, ma Thuram ancora protagonista: superiorità numerica

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Empoli-Inter, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A.

GOL ANNULLATO – Si chiude a reti inviolate questo primo tempo di Empoli-Inter, con i nerazzurri però decisamente meglio che i padroni di casa. L’unico squillo dei toscani arriva al sesto minuto, quando Solbakken si invola a destra e incrocia il tiro, ma Yann Sommer è attento a bloccare in presa bassa. Gli uomini di Simone Inzaghi iniziano ad attaccare per cercare di sbloccare il risultato e ci riescono al 20′: Lautaro Martinez serve Matteo Darmian che con tenacia si invola in area di rigore e trova la rete dello 0-1. Dura poco, però, la sua gioia: il direttore di gara, coadiuvato dal VAR, ravvisa un tocco di mano sul primo controllo e annulla il vantaggio.

ANCORA PROTAGONISTA – L’Inter nonostante il gol annullato prova comunque a scardinare il fortino eretto dall’Empoli in difesa. E al 30′ arriva un episodio importante: Marcus Thuram – sulla falsariga di quanto accaduto con Maripan contro il Torino – anticipa Goglichidze che entra molto duramente sulla sua gamba. Il direttore di gara, inizialmente, mostra il cartellino giallo. Ma dopo un check al VAR torna sui suoi passi ed estrae un sacrosanto cartellino rosso che lascia l’Empoli in dieci. Nonostante la superiorità numerica, i nerazzurri faticano a trovare la via del gol. Con una grande occasione che arriva al 45′, quando Lautaro Martinez stacca ottimamente su un corner con il contagiri di Federico Dimarco, ma il suo colpo di testa non centra la porta. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 per l’intervallo.

