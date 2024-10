Empoli, D’Aversa senza Esposito ‘copia’ l’Inter: la probabile formazione

L’Empoli si prepara alla sfida contro l’Inter e con qualche assenza, come quella confermata di Sebastiano Esposito dopo gli esami strumentali. La squadra allenata da Roberto D’Aversa si schiererà a “specchio” contro i nerazzurri.

STESSO MODULO – Roberto D’Aversa, consapevole della sfida impegnativa per il suo Empoli contro l’Inter Campione d’Italia, con molta probabilità deciderà si schierarsi a specchio con l’Inter, optando per il 3-5-2. A causa di un infortunio, Sebastiano Esposito non sarà della partita e non potrà affiancare Lorenzo Colombo in attacco. Per sostituirlo, D’Aversa ha scelto Ola Solbakken, giocatore che porta dinamismo e rapidità alla manovra offensiva e potrebbe rivelarsi utile per sfruttare eventuali spazi concessi dalla retroguardia interista. Colombo, invece, ha già mostrato buone doti in fase realizzativa e sarà l’uomo di riferimento nella zona avanzata.

Empoli, la probabile formazione contro l’Inter

SCELTE A CENTROCAMPO – Per quanto riguarda il centrocampo, D’Aversa ha un solo dubbio tattico: schierare Tino Anjorin o Liam Henderson. Al momento, sembra che Henderson sia in vantaggio, grazie alla sua maggiore esperienza e alla sua capacità di coprire sia in fase difensiva sia in fase di costruzione, qualità preziose contro una squadra con un pressing intenso come l’Inter. Il centrocampo dell’Empoli sarà completato da Grassi, come playmaker, affiancato da Fazzini e Pezzella sulle fasce, entrambi pronti a supportare la fase offensiva e a coprire in fase difensiva. La scelta di schierarsi a specchio con l’Inter è una strategia per limitare la superiorità numerica dell’avversario a centrocampo e mantenere una buona copertura sulle fasce, aree spesso sfruttate dai nerazzurri. Sebbene la sfida contro l’Inter sia proibitiva sulla carta, l’Empoli è determinato a sfruttare ogni occasione e a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi.

Probabile formazione Empoli (3-5-2): Vazquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo.