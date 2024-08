Empoli avanti in Coppa Italia: c’è il timbro di un interista contro il Catanzaro!

L’Empoli batte il Catanzaro per 4-1, qualificandosi al secondo turno della Coppa Italia 2024-2025. In rete l’interista Sebastiano Esposito, autore anche di un assist a Lorenzo Colombo.

SUCCESSO TOSCANO – L’Empoli ha impiegato una frazione per prendere le misure al Catanzaro nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia, uscendo alla distanza come la squadra vincitrice del confronto. Al gol iniziale, arrivato all’8′, di Jacopo Fazzini, servito con un passaggio verticale da Lorenzo Cacace, aveva subito risposto al 13′ Federico Bonini, bravo a colpire di testa dopo un’uscita a vuoto del portiere dei toscani Devis Vásquez sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli empolesi, non in grado di trovare le scelte giuste nell’ultimo passaggio nel corso della prima frazione, sono entrati nel secondo tempo con uno spirito diverso. Ecco spiegate le due reti, siglate nei primi 11 minuti, che portano la firma di Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito. La prima, arrivata al 48′ grazie a un tiro di sinistro destinato all’angolino destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal calciatore di proprietà dell’Inter; la seconda, siglato al 56′ con un destro insaccatosi al centro della porta difesa da Mirko Pigliacelli. Il match prosegue con dei tentativi da una parte e dall’altra, il più pericoloso dei quali arriva al 76′, quando Colombo colpisce il palo con un tiro fatto scoccare dal centro dell’area di rigore. C’è tempo per la seconda gioia personale di Fazzini, bravo a trovare la doppietta al 93′, su assist di Luca Marianucci, con un destro che batte Pigliacelli e fissa il risultato sul punteggio finale di 4-1 in favore di toscani.

Empoli-Catanzaro 4-1

Gol: Fazzini 8′, Bonini 13′, Colombo 48′, Esposito 56′, Fazzini 93′