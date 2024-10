L’Empoli anti Inter con 2 da valutare: Esposito a forte rischio! – CdS

Domani l’Empoli sfida l’Inter al Castellani, nel match valido per la decima giornata di campionato. Sebastiano Esposito sarebbe a forte rischio. Le ultime sui toscani.

L’AVVERSARIO – Vigilia di Empoli-Inter, partita valida per la decima giornata di Serie A. Oggi parte il primo e unico turno infrasettimanale della stagione e i nerazzurri saranno ospiti al Castellani domani alle 18.30 con l’obiettivo di ritrovare i tre punti, dopo il pareggio incredibile contro la Juventus per 4-4. Di fronte alla Beneamata, ci sarà l’Empoli di Roberto D’Aversa, che nell’ultimo turno ha pareggiato al Tardini per 1-1. I toscani hanno iniziato molto bene la stagione, raccogliendo 11 punti durante le prime nove giornate. Undici punti che oggi gli valgono la decima piazza in campionato. Per la sfida di domani, occhio a Sebastiano Esposito. L’attaccante campano di proprietà dell’Inter rischia di non esserci.

Empoli-Inter, la probabile formazione di D’Aversa

PROBABILE – Nell’Empoli sono da valutare due giocatori: Mattia Viti e Alberto Grassi. I due dovrebbero farcela, ma allo stesso tempo, sottolinea il Corriere dello Sport, partiranno dalla panchina. Ad oggi, Sebastiano Esposito è dato per assente, ma la rifinitura di oggi dirà se il centravanti del 2002 possa recuperare e o meno. Magari per la panchina ed entrare a gara in corso. In avanti, si va verso la coppia formata da Lorenzo Colombo e Ola Solbakken. In difesa, l’ex Juventus Mattia De Sciglio darà esperienza. La probabile formazione di Empoli-Inter secondo il Corriere dello Sport.

(3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo.