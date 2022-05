Empoli, allenamento mattutino per preparare la sfida contro l’Inter

L’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli questa mattina si è riunito in allenamento per preparare la sfida di venerdì sera contro l’Inter. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale.

IN ALLENAMENTO – “Azzurri subito in campo questa mattina al Sussidiario, con squadra che è subito tornata al lavoro dopo la gara di ieri contro il Torino; la formazione di mister Andreazzoli tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al Sussidiario per poi tornare in campo mercoledì e giovedì mattina in vista della sfida di venerdì contro l’Inter”.

Fonte: empolifc.com