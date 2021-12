Emergenza Bologna tra tamponi, Coppa d’Africa e infortuni – CdS

L’Inter oggi riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile così come il Bologna visto che, la squadra di Mihajlovic, sfiderà propri i nerazzurri il 6 gennaio. La sfida è la prima del 2022 ed entrambe vogliono partire bene. I rossoblù però hanno da fare i conti con una seria emergenza.

EMERGENZA – Non bastava la Coppa d’Africa a Mihajlovic per essere contento. Senza Mbaye e soprattutto Barrow che sono stati chiamati dalle proprie nazionali (vedi articolo), il tecnico ora deve far fronte anche all’emergenza da Covid-19. Ieri sera infatti, come spiega il Corriere dello Sport questa mattina, ci sono stati momenti di apprensione e di silenzio da parte del Bologna per quanto riguarda Dominguez e Nicolas Viola. Entrambi andati in vacanza in questi giorni di festa hanno effettuato un tampone rapido per poi sostenere un tampone molecolare che, o ha dato esito positivo, o ancora non si sa quale sia l’esito. C’è apprensione ovviamente per Mihajlovic e compagnia. Senza Schouten infortunato e ancora non rientrato a Bologna, senza Dominguez l’ex difensore nerazzurro avrebbe a disposizione solo Soriano e Svanberg a centrocampo. Insomma, troppo poco per tenere i ritmi dell’Inter. Oggi comunque si saprà la verità con anche gli altri calciatori che si sottometteranno ai tamponi.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti