El Shaarawy si ferma: niente Roma-Inter, l’esito degli esami

La Roma perde El Shaarawy per la sfida contro l’Inter. Dopo le squalifiche di Abraham e Karsdorp e lo stop di Pellegrini, Mourinho dovrà fare a meno anche del numero 92.



STOP − La Roma deve fare a meno di Stephan El Shaarawy per la prossima sfida di campionato contro l’Inter. Come riporta Sky Sport, l’attaccante esterno ha subito una lesione al polpaccio che lo terrà ai box per un paio di settimane. I giallorossi dopo le assenze certe degli squalificati Tammy Abraham e Rick Karsdorp e dell’infortunato Lorenzo Pellegrini, non potranno avere a disposizione neanche il numero 92, che si è fermato ieri a Bologna. La gara tra Roma e Inter è in programma sabato 4 dicembre alle ore 18.00.