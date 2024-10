El Shaarawy, infortunio prima di Roma-Inter: le chance di vederlo in campo

Durante l’ultima gara giallorossa sono emersi problemi fisici per Stefan El Shaarawy. Arrivano novità sull’infortunio dell’attaccante, a rischio per Roma-Inter.

INFORTUNIO – Dopo la sosta per le Nazionali sarà il momento di Roma-Inter, in programma all’Olimpico domenica 20 ottobre alle ore 20.45. Proprio in vista del match dell’ottava giornata di Serie A, arrivano informazioni interessanti su uno dei giallorossi. Si tratta di Stefan El Shaarawy, che nel primo tempo di Monza-Roma ha accusato un problema fisico al polpaccio tanto da essere costretto a lasciare il terreno di gioco. L’attaccante italiano si è sottoposto agli esami strumentali, dai quali è possibile ipotizzare le chance di vederlo in campo proprio in Roma-Inter.

L’esito degli esami medici di El Shaarawy: ci sarà in Roma-Inter?

LE CONDIZIONI – La squadra di Ivan Juric può tirare un sospiro di sollievo, perché l’infortunio di El Shaarawy appare meno preoccupante di quanto si potesse immaginare. L’esito degli esami medici, infatti, ha rivelato solo un affaticamento muscolare. Nessuna lesione al polpaccio per il calciatore giallorosso, dunque, ma un semplice stiramento. Ciò fa aumentare le possibilità di un recupero in tempi brevi, facilitato anche dalla sosta per le Nazionali. In queste settimane di pausa dal campionato, infatti, Juric e il suo staff proverà a rimettere in forma El Shaarawy, in modo da poterlo avere nuovamente a disposizione proprio per Roma-Inter.

Fonte: Sky Sport 24