Ekberg arbitro di Inter-Viktoria Plzen: oggi esordio assoluto

Ekberg sarà l’arbitro di Inter-Viktoria Plzen, partita della quinta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 18.45. Questa la scheda del direttore di gara della federazione svedese, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Viktoria Plzen sarà la prima partita per Andreas Ekberg come arbitro dei nerazzurri. Si tratta di un giovane direttore di gara svedese, di trentasette anni, che come miglior partita a livello internazionale ha la finale di UEFA Youth League 2017-2018 tra le formazioni giovanili di Chelsea e Barcellona. Con le italiane ha una vittoria con la Roma, un pareggio con Milan e Sassuolo più una sconfitta con la Sampdoria. In questa edizione di Champions League Ekberg ha diretto solo una partita nella fase a gironi, Benfica-Maccabi Haifa 2-0 del 6 settembre alla prima giornata.