Ecco tutte le precauzioni di Juventus-Inter per il Coronavirus – TS

“Tuttosport” elenca tutte le precauzioni che si sono rivelate necessarie per Juventus-Inter a causa dell’emergenza Coronavirus.

CLIMA SURREALE – Surreale. Un solo aggettivo per descrivere come sarà l’Allianz Stadium domani sera. Solitamente quasi sempre pieno, stavolta vuoto. Scherzo del destino nella notte del ritorno del grande ex Antonio Conte. Non sarà uno Juventus-Inter normale. Logica conseguenza di giorni particolarmente agitati. Ha preso il sopravvento la cautela: le forme di precauzione verso ogni possibile contagio da Coronavirus vincono sulla presenza del pubblico. Già, perché domani sera i cancelli del tempio bianconero rimarranno rigorosamente chiusi.

ALTRI LIMITI – Le restrizioni, oltre a quelle relative alla platea, si allargano a macchia d’olio su tutto l’evento. Cerimoniale di gara senza bambini ad accompagnare le due squadre in campo, con eccezioni di accesso fatte esclusivamente per giocatori, staff tecnici, dirigenti e ufficiali di gara, ispettori federali, delegati della Lega di A, medici antidoping e rappresentanti della commissione federale antidoping. Con loro anche operatori sanitari e di pubblica sicurezza, steward e vigili del fuoco secondo le in- dicazioni approvate dal Gos. Sul fronte dei media, invece, saranno ammessi gli operatori tv e i reporter delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live, un fotografo e un social media manager per ciascuna società e gli operatori dell’informazione preventivamente autorizzati e non superiori a 150 unità. Ma non solo. Salta la conferenza stampa pre-partita di Maurizio Sarri, prevista per oggi, così come le interviste in zona mista di doma- ni. Juventus-Inter con il silenziatore, insomma.