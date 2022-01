Dzeko, via libera: negativo secondo tampone. Disponibile per Inter-Lazio

Dzeko torna a disposizione di Inzaghi. L’attaccante nerazzurro è risultato negativo anche al secondo tampone, come riportato da sportmediaset.it, e può dunque ritornare in gruppo. Disponibile per Inter-Lazio

VIA LIBERA – Edin Dzeko può finalmente ritornare in gruppo. Il bosniaco era risultato negativo al tampone rapido, esito confermato poi dal secondo tampone molecolare. Simone Inzaghi ha dunque un’arma in più in vista di Inter-Lazio, sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la ventunesima giornata di Serie A.