Dzeko vede il Milan, Inzaghi cambia l’attacco: la scelta per Spezia-Inter – SM

Dzeko rischia di sedersi inizialmente in panchina nel prossimo impegno di campionato. Per il centravanti bosniaco non sarebbe una bocciatura, anzi. Come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi sta preparando Spezia-Inter di Serie A con un occhio su Inter-Milan di Coppa Italia

ALTRO TANDEM – A La Spezia si prevede un’Inter mai vista prima. Le scelte di Simone Inzaghi mirano a stravolgere la difesa (vedi aggiornamento) e il centrocampo (vedi aggiornamento) ma solo ed esclusivamente nelle catene di destra e sinistra. E in attacco? Il rientro di Lautaro Martinez, dopo la squalifica, dà vita al ballottaggio. Tre punte per due maglie, chi resta fuori? Come ripreso da Sport Mediaset, il candidato numero uno per rifiatare è Edin Dzeko, ma non per scelta tecnica. Inzaghi sta pensando di rinunciare al centravanti bosniaco in vista del Derby di Milano di Coppa Italia in programma martedì. E se Dzeko può riposare in Spezia-Inter, toccherà alla coppia argentina iniziare la partita in Liguria. La scelta di Inzaghi al momento premia la conferma di Joaquin Correa con il connazionale Lautaro Martinez al posto di Dzeko, che prenota la maglia da titolare contro il Milan in coppa.