Dzeko una garanzia in casa: l’Inter a San Siro vuole tornare a vincere – CdS

L’Inter oggi tornerà a giocare a San Siro contro l’Udinese dopo i due pareggi interni contro Atalanta e Juventus. Inzaghi vuole tornare alla vittoria in casa, puntando tutto sulla garanzia Edin Dzeko.

IN CASA – L’Inter in casa prima di sfidare Atalanta e Juventus aveva totalizzato ben diciotto vittorie consecutive. Oggi contro l’Udinese vuole ritrovare i tre punti, e per farlo Simone Inzaghi si affiderà ad Edin Dzeko, una garanzia in casa. Il bosniaco è andato a segno ben cinque volte nelle quattro sfide a San Siro tra Serie A e UEFA Champions League. Oggi l’ex Roma giocherà titolare in coppia con Alexis Sanchez, l’obiettivo del tecnico piacentino è quello di dare fiato ai più affaticati, in modo da avere tutte le risorse al massimo per il doppio snodo fondamentale tra Champions League e campionato, rispettivamente contro Sheriff e Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua