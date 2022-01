Dzeko torna ad allenarsi in gruppo. A disposizione per Inter-Lazio – Sky

Edin Dzeko sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Lazio, sfida in programma domenica alle ore 20:45. Le ultime da Sky Sport

A DISPOSIZIONE – Edin Dzeko sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Lazio, sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A ed in programma domenica alle 20:45. Gli aggiornamenti da Matteo Barzaghi per Sky Sport: «Edin Dzeko è a posto. L’allenamento che inizierà fra poco lo vedrà aggregarsi al gruppo. Dopo la prima negatività aveva iniziato ad allenarsi da solo, adesso tornerà ad allenarsi in gruppo. Questo non significa, però, che giocherà titolare. Favoriti Sanchez e Lautaro Martinez».