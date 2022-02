Dzeko torna a segnare. Sanchez si candida per una maglia contro il Napoli – CdS

L’Inter torna a segnare con i suoi attaccanti: prima Dzeko, poi Sanchez. Il cileno è l’attaccante del momento e, secondo il Corriere dello Sport, si candida seriamente per una maglia da titolare contro il Napoli.

DA TITOLARE – L’attacco dell’Inter si è risvegliato, ieri contro la Roma in gol entrambi gli attaccanti titolari, prima Dzeko, poi Sanchez. L’attaccante cileno in particolare si sta specializzando in gol in Coppa: di sei gol realizzati in tutta la stagione, quattro sono arrivati tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana. Con la prodezza realizzata ieri, secondo il quotidiano romano si è guadagnato una maglia da titolare sabato contro il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno